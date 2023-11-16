Зеленский заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию

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Американские танки Abrams никак не изменили ситуацию на полях проведения специальной военной операции на Украине, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами.
«У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
При этом, украинский лидер выразил надежду, что в будущем Вооруженным силам Украины поставят побольше западной техники.
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Евгения Парфентьева