Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений

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Глава Минпромторга России вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на данный момент Россия опережает страны Запада по производству вооружений, сообщает РИА Новости.
Мантуров отметил, что Россия достигла более высокого темпа производства по сравнению с Западом. По его словам, в работе над этим вопросом активно участвуют Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли. Он подчеркнул намерение Москвы сохранить достигнутые показатели.
«Однако насчет того, насколько у западных стран хватит решимости, я не готов высказываться за них. На данный момент мы опережаем их с некоторым отрывом», — добавил он.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Запад от производства оружия на Украине. Она подчеркнула, что в случае реализации этих планов российская сторона примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности.
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«Однако насчет того, насколько у западных стран хватит решимости, я не готов высказываться за них. На данный момент мы опережаем их с некоторым отрывом», — добавил он.
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Артем Кузьмин