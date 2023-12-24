Американский военный журнал назвал причину постоянной нехватки снарядов у ВСУ

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) расходуют поставляемые им боеприпасы быстрее, чем этого ожидали страны Запада, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Перенаправление с начала октября в Израиль американских боеприпасов, большая часть которых была предназначена для отправки на Украину, только усугубило ситуацию», — говорится в материале.Журнал указывает, что производственные возможности западных стран, которые оказывают военную помощь ВСУ, сталкиваются в настоящее время с серьезными проблемами.
По мнению журналистов, пока остается неясным, будет ли утверждён новый пакет финансовой помощи Украине, однако даже в случае положительного решения этого вопроса сенатом США возможности использования финансирования для закупки боеприпасов останутся ограниченными из-за истощения запасов.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.
Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение.
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