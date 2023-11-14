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Новобранцы в Вооруженные силы Украины получают поношенную форму и средства защиты, об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«На одном из «сортировочных» пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты», - прокомментировал ситуацию Марочко.По словам эксперта, тем новобранцам, которые рискнули открыто выразить своё недовольство, командование предложило приобрести новую форму за собственные деньги. А тех, кто продолжит возникать, привлекут к дисциплинарному наказанию и отправят в штурмующее отделение.
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Евгения Парфентьева