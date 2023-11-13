Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ

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Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику с помощью беспилотников «Ланцет», об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».
«Противник активно и очень массово применяет дроны. «Ланцеты» непосредственно уничтожают нашу технику», - прокомментировал ситуацию Кривонос.
Генерал также добавил, что на некоторых участках линии боевого соприкосновения активность артиллерии Вооруженных сил Украины значительно снизилась из-за ограниченного количества боеприпасов. Помимо этого, у Киева наблюдаются серьезные проблемы с мобилизационными ресурсами.
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Евгения Парфентьева