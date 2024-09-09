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Мать привязала к дереву, а отчим «причинил страдания»: что пара из Юрьевки делала с приемными детьми

09 сентября 2024, 18:59
Фото: istockphoto/Favor_of_God

Фото: istockphoto/Favor_of_God

Супруги из села Юрьевка получили срок в колонии за издевательства над усыновленными детьми. Опекуны не вызывали никаких подозрений у социальных служб, так как воспитывали двоих собственных дочерей, были на хорошем счету в поселке. Однако позже выяснилось, что супруги систематически издевались над приемными детьми, едва не лишив их жизни. О страшных подробностях изуверства над малолетними расскажет редакция «Радио 1».

Усыновление детей семьей из Юрьевки


С начала 2014 года супруги из Юрьевки взяли на воспитание четырех девочек в возрасте от 3 до 11 лет. На первый взгляд, семья не вызывала сомнений, так как в ней уже росли две взрослые дочери. Вопреки желанию мужа, 55-летняя пенсионерка и социальный работник настаивала на оформлении опеки. Однако девочки так и не смогли стать частью новой семьи. Супруги, вместе с зятем, зверски обращались с ними, однажды даже вывезли старшую девочку в лес и привязали к дереву.



Позже правоохранители расскажут, что дети содержались в жутких условиях, а на вопрос о том, за что с ними так поступали, женщина отвечала: «Потому что нам достались бракованные дети».


Жестокое обращение с детьми

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko


Следователи выяснили, что дети были сильно ограничены в своих действиях и даже не могли поесть без разрешения. Они постоянно находились в одной комнате, холодильник был закрыт. Дети не имели права смотреть телевизор в общей комнате, так как это было запрещено. Когда приемные родители отправлялись в гости, дети оставались в машине, ожидая их возвращения. С собой супруги брали на развлечения только собственных наследников.

Одна из девочек вела дневник, в котором писала о всех зверствах, совершенных приемными родителями. Детей морили голодом, избивали и унижали. Особое внимание следователей привлекла запись в дневнике девочки о том, что отчим причинил ей много страданий, но подробности пострадавшая приводить отказалась.

За любые провинности приемные родители придумывали детям всё более изощрённые способы наказания, при этом фиксируя издевательства на камеру.


Суд над опекунами


Из-за многочисленных пыток и истощения одна из девочек решилась написать записку, в которой всё рассказала. Листок бумаги со страшными признаниями малолетняя передала подруге. Так, опека узнала о том, что на самом деле происходит в семье.

В настоящее время три девочки находятся в новых семьях, а старшая из них учится в колледже в Красноярске. Их мучители могут получить до 3,5 лет тюремного заключения, но время, проведённое под стражей, будет засчитано в срок наказания, в итоге они проведут за решёткой около года.

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#развлечения
В Сумской области эвакуируют три приграничных населённых пункта
В Сумской области объявили эвакуацию из трёх населённых пунктов
09 сентября 2024, 19:14

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

В трёх населённых пунктах Шосткинского района Сумской области Украины объявили обязательную эвакуацию. Об этом сообщила областная военная администрация в своём Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о населённых пунктах Глухов, Свесса и Эсмань. Все они находятся на приграничной территории на Курском направлении.

В администрации подчеркнули, что обсудили основные вопросы первого этапа эвакуации жителей в ходе выездного заседания координационного штаба.

Напомним, что в настоящее время в срочном порядке эвакуируют жителей Харьковской области Украины. Из некоторых районов области уже выехали почти все местные жители.

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#жители
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Климов сомневается, что ВСУ смогут подготовить 500 тысяч бойцов для атаки весной
09 сентября 2024, 19:05

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сомневается, что ВСУ смогут собрать и подготовить 500 тысяч бойцов для атаки следующей весной. Его слова передает «Лента.ру».
Рапомним, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Украина старается оттягивать время для мобилизации 700-900 тысяч человек и подготовки «армии вторжения».

По его словам, Генштаб ВС РФ должен обращать внимание на любую подобную информации. Сенатор предположил, что ВСУ теоретически могут собрать 500 тысяч бойцов.

«Я не очень уверен про весну, но в принципе, на территории, подконтрольной Зеленскому, сейчас находится приблизительно 15 миллионов мужчин. Из 15 миллионов при определенном подходе, наверное, можно набрать 500 тысяч. Другой вопрос, что я не очень верю, что это у них получится и что там до весны кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях», — сказал Климов.

Кроме того, он уточнил, что ВСУ уже не в первый раз пытаются собрать такое число военных. Сенатор напомнил, что в начале СВО Киев собрал порядка 250 тысяч человек. Однако Климов подчеркнул, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы дать на эти действия достойный ответ.

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#вс рф
#киев
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ВС РФ подбили танк ВСУ ракетой «Х-БПЛА» – видео
На видео показали применение управляемой ракеты «Х-БПЛА» дроном «Орион»
09 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/NiseriN

Операторы российского разведывательно-ударного дрона «Орион», оснащённого управляемой ракетой «Х-БПЛА», уничтожили украинский танк Т-64БВ. Видеозапись удара по цели опубликовал Telegram-канал «Тройка».
На представленных кадрах, сделанных камерой беспилотника, виден двигающийся танк, который подбивает российская ракета.


Отметим, что средневысотный беспилотник «Орион» может нести до 180 килограммов полезной нагрузки. В его арсенал могут входить ракеты, а также свободнопадающие и управляемые бомбы.

Также напомним, что ракета «Х-БПЛА», которая используется беспилотниками, была разработана в Тульском конструкторским бюро. Дальность её действия составляет от четырёх до восьми километров.

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#ракета
#сво
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ВСУ бежали со своих позиций в Красногоровке
09 сентября 2024, 18:28

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинское военные вынуждены были спешно покинуть позиции в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — говорится в сообщении.

В народной милиции ДНР также сообщили, что Красногоровка полностью перешла под контроль российских сил. Уточняется, что в операции приняли участие силы 5-й и 110-й мотострелковых бригад ВС РФ.

В ведомстве отметили, что освобождение Красногоровки ускорит освобождение от украинских боевиков всей территории Донбасса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. По его словам, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки.

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#контроль
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#днр
#всу
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#денис пушилин
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ВСУ бежали из Красногоровки, город находится под контролем ВС РФ
ВС РФ полностью освободили Красногоровку от ВСУ
09 сентября 2024, 17:49

Фото: iStock/SergeyVButorin

Оставшиеся части ВСУ вынуждены были бежать из Красногоровки в ДНР, город полностью перешел под контроль российских сил. Об этом сообщает народная милиция ДНР.
«Благодаря слаженной работе, профессиональному командованию и высокому уровню самоотдачи личного состава “Южной” группировкой войск полностью освобожден и зачищен населённый пункт Красногоровка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в операции приняли участие силы 5-й и 110-й мотострелковых бригад ВС РФ.

В ведомстве отметили, что освобождение Красногоровки ускорит освобождение от украинских боевиков всей территории Донбасса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. По его словам, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки.


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#операции
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#новости
#всу
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СК завел дело на двух пленных ВСУ за расстрелы и мародерство в Курской области
09 сентября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух пленных солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за военные преступления в Курской области, в том числе расстрелы, похищения и мародерство, сообщает пресс-служба СК РФ. Отмечается, что фигурантов взяли в плен во время боев на приграничье.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 36-летнего Виталия Панченко и 30-летнего Ивана Дмитракова», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 7 августа подозреваемые вместе с другими силами ВСУ незаконно пересекли границу РФ и вступили в бой с ВС РФ, расстреливали мирное население, похищали людей, занимались мародерством в магазинах.

Уголовное дело возбудили по внушительному количеству статей — покушение на убийство, теракт, ношение оружия, посягательство на жизнь правоохранителей, насилие, незаконное пересечение границы, похищение людей, мародерство, угроза убийством.
«В настоящее время в отношении указанных лиц выполняются следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — резюмировали в ведомстве.

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Самый мощный российский танк стал еще более защищенным, подробности
MWM: новые танки Т-90М значительно улучшились из-за активной защиты «Арена-М»
09 сентября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Evgeny555

Новые танки Т-90М со встроенной системой активной защиты «Арена-М» стали значительно лучше своих предшественников, сообщает издание Military Watch Magazine (MWM). Эксперты также оценили комплекс динамической защиты «Реликт», с которым существенно вырастает стойкость к различным средствам атаки.
«Характеристики Т-90М были значительно улучшены за счет интеграции системы активной защиты «Арена-М», которая, как ожидается, будет установлена и на другие танки», — говорится в статье.
Отмечается, что «Арена-М» состоит из РЛС, бортового вычислителя, пульта управления и защитных боеприпасов в шахтах. Система вычисляет приближающийся снаряд, определяет его траекторию и выбрасывает ему навстречу защитный боеприпас, который нейтрализует угрозу. Наиболее похожим аналогом «Арена-М» является израильская Trophy, которую устанавливают на танки Merkava IV.
«Танк Т-90М хорошо бронирован и оснащен динамической защитой «Реликт», а также дополнительной броней, изолирующей боеукладку изнутри», — пишет автор.
По данным из открытых источников, «Реликт» работает по принципу «двустороннего метания», когда поражающий боеприпас оказывается под действием сразу двух бронепластин, одна из которых двигается ему навстречу, а вторая следом. Для защиты кормовой части двигателя используются решетчатые экраны, которые снижают вероятность повреждения моторного отсека.

Недавно армия ВС РФ как раз получила новую партию танков Т-90М. Пусть точное число техники остается неизвестным, новые поставки этих танков стали результатом предпринятых Россией усилий по значительному увеличению объема производства танков.

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На севере Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
«Общественное»: в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
09 сентября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

На севере Украины в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал «Общественное».
Согласно информации с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Позже телеканал сообщил о серии взрывов в Сумах.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Севера» отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении трех курских сел.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Войска «Севера» отразили три атаки ВСУ в направлении курских сел
09 сентября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные группировки войск «Севера» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении трех курских сел. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что атаки были отражены в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Кроме того, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Кремяное, Коренево и Мартыновка.

Боевики ВСУ потеряли 25 человек. Помимо этого, были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе «Макс Про» американского производства, и два автомобиля.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 240 военных в Курской области, а также более 11 000 за все время боев в регионе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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