Мать привязала к дереву, а отчим «причинил страдания»: что пара из Юрьевки делала с приемными детьми

Фото: istockphoto/Favor_of_God
Супруги из села Юрьевка получили срок в колонии за издевательства над усыновленными детьми. Опекуны не вызывали никаких подозрений у социальных служб, так как воспитывали двоих собственных дочерей, были на хорошем счету в поселке. Однако позже выяснилось, что супруги систематически издевались над приемными детьми, едва не лишив их жизни. О страшных подробностях изуверства над малолетними расскажет редакция «Радио 1».
Усыновление детей семьей из Юрьевки
С начала 2014 года супруги из Юрьевки взяли на воспитание четырех девочек в возрасте от 3 до 11 лет. На первый взгляд, семья не вызывала сомнений, так как в ней уже росли две взрослые дочери. Вопреки желанию мужа, 55-летняя пенсионерка и социальный работник настаивала на оформлении опеки. Однако девочки так и не смогли стать частью новой семьи. Супруги, вместе с зятем, зверски обращались с ними, однажды даже вывезли старшую девочку в лес и привязали к дереву.
Позже правоохранители расскажут, что дети содержались в жутких условиях, а на вопрос о том, за что с ними так поступали, женщина отвечала: «Потому что нам достались бракованные дети».
Жестокое обращение с детьми
Фото: istockphoto/evgenyatamanenko
Следователи выяснили, что дети были сильно ограничены в своих действиях и даже не могли поесть без разрешения. Они постоянно находились в одной комнате, холодильник был закрыт. Дети не имели права смотреть телевизор в общей комнате, так как это было запрещено. Когда приемные родители отправлялись в гости, дети оставались в машине, ожидая их возвращения. С собой супруги брали на развлечения только собственных наследников.
Одна из девочек вела дневник, в котором писала о всех зверствах, совершенных приемными родителями. Детей морили голодом, избивали и унижали. Особое внимание следователей привлекла запись в дневнике девочки о том, что отчим причинил ей много страданий, но подробности пострадавшая приводить отказалась.
За любые провинности приемные родители придумывали детям всё более изощрённые способы наказания, при этом фиксируя издевательства на камеру.
Суд над опекунами
Из-за многочисленных пыток и истощения одна из девочек решилась написать записку, в которой всё рассказала. Листок бумаги со страшными признаниями малолетняя передала подруге. Так, опека узнала о том, что на самом деле происходит в семье.
В настоящее время три девочки находятся в новых семьях, а старшая из них учится в колледже в Красноярске. Их мучители могут получить до 3,5 лет тюремного заключения, но время, проведённое под стражей, будет засчитано в срок наказания, в итоге они проведут за решёткой около года.
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