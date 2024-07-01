На Урале истязавшую приёмных детей опекуншу отправили в колонию на пять лет

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Жительница Новолялинского района Свердловской области на протяжении восьми лет издевалась над пятью приёмными детьми. Верхотурский районный суд Свердловской области приговорил женщину-опекуна к пяти годам лишения свободы.
Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание двух или более заведомо несовершеннолетних лиц), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, женщина с 2012 по 2020 год, используя любой малозначительный повод, систематически била и совершала иные насильственные действия в отношении четверых опекаемых ею детей и одной удочерённой девочки.
Суд назначил опекунше-садистке наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Также потерпевшие получат компенсацию морального вреда на общую сумму 3,4 миллиона рублей.
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Александр Бойцов