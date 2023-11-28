Фото: сайт Кремля
Для заключения мира с Украиной необходимо выполнить все поставленные цели и задачи спецоперации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский.
При этом он добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от проведения переговоров.
Также он выразил убеждённость в том, что у России и Украины будет общее историческое будущее, поскольку это один народ, связанный общим прошлым.
Кроме того, Мединский напомнил, что против мирных переговоров идёт украинский президент Владимир Зеленский, который подписал закон о запрете на диалоги с Россией.
Как ранее сообщал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, украинское правительство не имеет независимости. А пойти на конфликт с Россией Зеленского сподвиг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Также он выразил убеждённость в том, что у России и Украины будет общее историческое будущее, поскольку это один народ, связанный общим прошлым.
Как ранее сообщал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, украинское правительство не имеет независимости. А пойти на конфликт с Россией Зеленского сподвиг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Анастасия Чинкова