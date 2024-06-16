Медведчук: Украину ждут новые референдумы при отказе от мирного плана Путина

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Украину при условии отказа от предложений президента РФ Владимира Путина о мире ждет множество референдумов по воссоединению с Россией. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет ТАСС.
Медведчук напомнил, что если бы не случился государственный переворот на Украине в 2014 году, то из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. По мнению политика, если бы соглашения действительно выполнялись, то ДНР и ЛНР не провозгласили бы независимость, а Запорожская и Херсонская области остались в составе государства.
Медведчук заключил, что данный процесс будет продолжаться, поскольку люди имеют право сделать выбор.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.
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Медведчук заключил, что данный процесс будет продолжаться, поскольку люди имеют право сделать выбор.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.
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Екатерина Коршунова