Президент Финляндии Стубб обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой

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Президент Финляндии Александр Стубб, выступая на украинском саммите в Швейцарии, заявил, что во время Второй мировой войны Россия вторглась в его страну. Об этом сообщает Yle.
По словам Стубба, Финляндия потеряла десять процентов территории. Финский лидер затронул эту тему, говоря о необходимости «мирного саммита» в Бюргенштоке.
Он отметил, что те, кто не являются соседями РФ, должны осознать, что «многие из нас обеспокоены». Стубб подчеркнул, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.
Напомним, в период Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии. Финские власти утверждали, что страна находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны 1939 года. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.
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Он отметил, что те, кто не являются соседями РФ, должны осознать, что «многие из нас обеспокоены». Стубб подчеркнул, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.
Напомним, в период Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии. Финские власти утверждали, что страна находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны 1939 года. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.
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Екатерина Коршунова