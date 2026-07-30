Медведев назвал главное условие для сохранения России
Медведев: только победа в СВО позволит сохранить Россию
Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов», заявил, что, по его мнению, сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции.
По словам Медведева, в Государственной Думе восьмого созыва позиции всех парламентских фракций совпадали при рассмотрении большинства законопроектов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей, а также с выделением средств на нужды армии и развитие оборонно-промышленного комплекса.
«И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны политику», — заявил он.
Медведев также отметил, что Россия, находится под значительным экономическим и политическим давлением. Он напомнил о введенных против страны санкциях и заявил, что Запад стремится ослабить РФ.
Кроме того, председатель партии высказал мнение, что по ключевым вопросам, связанным с будущим страны, необходимо сохранять единство.
Обращаясь к участникам форума, он выразил надежду на новые встречи после выборов в Госдуму и завершил выступление словами: «Но самое главное — поздравить друг друга с Победой, а она будет за нами!»