Медведев назвал главное условие для сохранения России

30 июля 2026, 10:00

Медведев: только победа в СВО позволит сохранить Россию

Дмитрий Медведев (фото: пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия»)

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов», заявил, что, по его мнению, сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции.





По словам Медведева, в Государственной Думе восьмого созыва позиции всех парламентских фракций совпадали при рассмотрении большинства законопроектов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей, а также с выделением средств на нужды армии и развитие оборонно-промышленного комплекса.



«И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны политику», — заявил он.