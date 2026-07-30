30 июля 2026, 08:26

Фото: iStock/gorodenkoff

За прошедшую ночь над российскими регионами и акваториями морей уничтожено рекордное количество украинских беспилотников, а на передовой российские операторы БПЛА и артиллеристы продолжают наносить точечные удары по технике и живой силе противника. Война дронов и контрбатарейная борьба выходят на новый уровень, где важна каждая секунда, а связка разведывательного беспилотника и высокоточного снаряда решает исход сражений. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночной налет: 258 целей в небе Охота на «пикапы» и гаубицы в Запорожье «Орлан» и «Краснополь»: дуэт разведки и точного удара Охота на операторов беспилотников ВСУ Работа саперов «Барс-Курск» на приграничных территориях

Ночной налет: 258 целей в небе

Охота на «пикапы» и гаубицы в Запорожье

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Александр Розенбаум передал технические средства для борьбы с БПЛА

«Орлан» и «Краснополь»: дуэт разведки и точного удара

Охота на операторов беспилотников ВСУ

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Губернатор Воробьёв наградил семерых добровольцев из Подмосковья

Работа саперов «Барс-Курск» на приграничных территориях