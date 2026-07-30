Уничтожение более 250 дронов ВСУ, разминирование приграничных территорий и борьба с операторами БПЛА: последние новости СВО на 30 июля
За прошедшую ночь над российскими регионами и акваториями морей уничтожено рекордное количество украинских беспилотников, а на передовой российские операторы БПЛА и артиллеристы продолжают наносить точечные удары по технике и живой силе противника. Война дронов и контрбатарейная борьба выходят на новый уровень, где важна каждая секунда, а связка разведывательного беспилотника и высокоточного снаряда решает исход сражений. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночной налет: 258 целей в небе
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.
Охота на «пикапы» и гаубицы в Запорожье
На Ореховском направлении в Запорожской области военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают наносить точечные удары по логистике, военной технике и живой силе противника. В ходе очередного этапа боевой работы операторы ударных БПЛА выявили и уничтожили гаубицу Д-30, автомобили повышенной проходимости типа «пикап», НРТК, опорные пункты и дроны самолетного типа противника.
Несмотря на оснащение комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные попадания, полностью исключив воздействие вражеских помех. В результате удара сорвана очередная попытка ротации подразделений противника на передовых позициях. Объекты уничтожены вместе с личным составом. Мониторинг подконтрольных противнику территорий всеми подразделениями осуществляется в круглосуточном режиме. Дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы ни одна попытка перемещения техники ВСУ или живой силы не осталась не замеченной. Также, помимо уничтожения автомобильной и роботизированной техники, перед дроноводами стоит задача по срыву ротаций пехотных групп, выявлению замаскированных огневых точек и корректировке огня артиллерии.
На Краснолиманском направлении расчеты подразделений войск беспилотных систем во взаимодействии со службой РЭБ, постами воздушного наблюдения соединений группировки войск «Запад» осуществляют круглосуточный контроль, подавление и уничтожение БПЛА противника. В этот раз расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО группировки войск «Запад» в зоне ответственности были обнаружены беспилотные летательные аппараты R-18 ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков для уничтожения вражеских БПЛА. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, операторы расчетов перехватчиков БПЛА войск БпС в составе 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство вражеские дроны R-18, осуществив их таран и уничтожение в воздухе. Благодаря слаженной работе всех подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» штурмовые подразделения группировки ежедневно все дальше отбрасывают противника от Красного Лимана ДНР.
Александр Розенбаум передал технические средства для борьбы с БПЛА
«Орлан» и «Краснополь»: дуэт разведки и точного удара
В ходе ведения боевого дежурства операторы БПЛА 22-го отдельного батальона беспилотных систем Ивановского соединения ВДВ обнаружили замаскированную в лесопосадке технику ВСУ. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где приняли решение нанести огневое поражение с применением 152-миллиметрового корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Расчет БПЛА «Орлан-10» зафиксировал точное попадание по цели.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов комплексов «Орлан-10» 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
Охота на операторов беспилотников ВСУ
Военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Север» продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения и передвижения техники и боевиков ВСУ в Сумской области. В ходе выполнения боевых задач разведчиками-операторами войск БпС в составе 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» была обнаружена и уничтожена мобильная группа операторов беспилотников ВСУ в Сумской области. Противник с несколькими БПЛА перемещался пешком, затем осуществил посадку в пикап для смены позиции, однако был своевременно атакован нашим FPV-дроном. Все члены группы и автомобиль ВСУ были уничтожены. Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи. Расчеты БпС продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени.
В ходе ведения воздушной разведки передовых позиций противника расчетом БПЛА «ZALA» был зафиксирован личный состав ВСУ, осуществлявший подготовку ударного дрона к запуску в сторону российских позиций. С воздуха также были вскрыты замаскированные позиции ВСУ для укрытия личного состава. Оператор комплекса воздушной разведки провел детальную видеофиксацию целей, определив их точные координаты. Полученные данные незамедлительно были переданы на пункт управления артиллерией группировки войск «Запад». Расчеты буксируемой гаубицы Д-30 произвели наведение и открыли беглый огонь по выявленным объектам. Наведение орудий и подтверждение ликвидации целей также осуществлялось расчетом БПЛА «Zala» в режиме реального времени. Расчеты комплексов «ZALA» обеспечивают непрерывный сбор разведывательной информации о дислокации и численности сил противника в прифронтовой зоне. Данные критической важности в режиме реального времени поступают штурмовым подразделениям, что позволяет эффективно планировать и проводить боевые задачи.
Губернатор Воробьёв наградил семерых добровольцев из Подмосковья
Работа саперов «Барс-Курск» на приграничных территориях
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений добровольческой бригады «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» ежедневно выполняют задачи по разминированию автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, а также сельскохозяйственных угодий в Курской области.
Противник дистанционно проводил минирование дорог общего пользования и полей, сбрасывая самодельные взрывные устройства с беспилотников. Это создает прямую угрозу жизни гражданских лиц и затрудняет ведение хозяйственной деятельности в приграничных районах. Спасаясь бегством, боевики ВСУ в 2025 году оставили после себя мины, мины-ловушки, растяжки и различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО. Каждая саперная группа работает под прикрытием мобильных огневых расчетов, оснащенных стрелковым вооружением и средствами радиоэлектронной борьбы. Огневая поддержка позволяет подавлять попытки ударов вражеских БПЛА, пока саперы обследуют маршруты и угодья.
За сутки специалисты обезвреживают десятки взрывоопасных предметов. Благодаря слаженным действиям саперов и мобильных групп удается оперативно очищать значительные территории, обеспечивая безопасное передвижение местных жителей между населенными пунктами и возможность для аграриев выходить в поля.