Медведев назвал число россиян, которые заключили контракт с Минобороны РФ

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Около 410 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ с начала текущего года. Такие данные привел зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках посещения полигона Алабино.
«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт приняты около 410 тысяч человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году», - сказал Медведев.
По его словам, работа в данном направлении идет неплохо. При этом число желающих служить по контракту только растет. В то же время, Украина вынуждена посылать на линию соприкосновения «черти кого», заключил Медведев.
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