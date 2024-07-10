Меладзе сделали заманчивое предложение о возвращении в РФ

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Продать виллу в Испании и отдать вырученную сумму на нужды спецоперации предложили певцу Валерию Меладзе активисты движения «Ветераны России». Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Таким образом исполнитель докажет свой патриотизм.
Общественники впечатлены словами знаменитости о желании вернуться в РФ, поэтому они пригласили звезду поучаствовать в гуманитарных миссиях в зоне СВО и тем самым показать, что он открестился от украинских военных, заявил руководитель «Ветеранов» Ильдар Резяпов.
Общественники ожидают и денежных вливаний, поэтому совершенно не против, если Меладзе продаст недвижимость и поможет добровольцам, военнослужащим и подразделениям в зоне боевых действий.
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