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Меладзе хотят лишить авторских выплат за прослушивание песен в России

22 декабря 2023, 13:02
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Российского певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
С начала спецоперации на Украине Меладзе неоднократно выступал против её проведения, при этом предпринимал попытки заработка в России. Затем он устроил скандал в Дубае, где выступил с поддержкой Украины. Также артист попал под проверку Генпрокуратуры.

Вместе с тем, Меладзе продал дом в элитном коттеджном посёлке Москвы за 350 миллионов рублей.


Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил предложение в Госдуму и Совфед о лишении Меладзе авторских выплат из России. Чтобы реализовать такие меры, в отношении артиста должно быть заведено уголовное дело за экстремизм с последующей конфискацией авторских прав и имущества судом.

Отмечается, что полученные средства можно направить на поддержку российских военных на СВО.

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Одетая Ивлеева вышла к посетителям голой вечеринки
Одетая Ивлеева вышла к посетителям голой вечеринки в клубе «Мутабор»
22 декабря 2023, 05:36

Фото: istockphoto.com/shironosov

Анастасия Ивлеева вошла на сцену перед посетителями своей почти обнаженной вечеринки в московском клубе «Мутабор». Эту информацию распространил Telegram-канал Shot.
Актриса и блогерша вышла на сцену через четыре часа после начала вечеринки и продемонстрировала свою любовь к публике с помощью танцев и жестов. Однако, судя по доступным кадрам, как сама Ивлеева, так и посетители, были полностью одеты.

Предварительно сообщалось, что персонал охраны на входе в клуб реагировал на открытые участки тела гостей, просил их исправить свою одежду. Работники заведения также отметили, что у них не было четкого плана для проведения вечеринки.

Первая вечеринка Ивлеевой прошла ночью на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. К этому событию пришли многие известные звезды отечественного шоу-бизнеса.

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Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии
CNN: бывшая помощница актера Вина Дизеля обвинила его в сексуальном насилии
22 декабря 2023, 04:40

Фото: iStock/Kirk Wester

Бывшая помощница Вина Дизеля, звезды фильмов «Форсаж», подала иск, обвиняя актера в сексуальных домогательствах, сообщил CNN.
История, заявленная в четверг в Верховном суде Калифорнии, связана с предполагаемым инцидентом, произошедшим в 2010 году. Аста Джонассон утверждает, что Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте, игнорируя ее отказы.

Иск направлен на Вина Дизеля, его компанию One Race Productions и его сестру, описывая сексуальные домогательства, создание враждебной рабочей среды, незаконное увольнение и другие обвинения. Джонассон утверждает, что сестра Дизеля, руководившая его продюсерской компанией One Race, связалась с ней «всего через несколько часов» после инцидента и прекратила сотрудничество.

В иске женщина требует штрафов в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение и дополнительных санкций, сумма которых не указана. Вин Дизель - актер, известный более чем по 60 фильмам, включая франшизу «Форсаж», а также такие работы, как «Спасти рядового Райана», «Хроники Риддика», «Три икса», «Вавилон нашей эры» и «Стражи Галактики», где он озвучил персонажа Грута.

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#история
#актёр
#женщина
#сотрудничество
#нарушение
#увольнение
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В Госдуме призвали убрать с телеэкранов участников голой вечеринки Ивлеевой
Депутат Гусев призвал вырезать из телеэфира участников голой вечеринки Ивлеевой
22 декабря 2023, 03:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев потребовал исключить участников голой вечеринки, организованной актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой, из программ главных российских телеканалов. Эту позицию приводит новостной портал News.ru.
Политик был возмущен «неподобающим поведением» присутствовавших на мероприятии, многих из которых считают образцами для подражания. Он также осудил организацию подобной вечеринки перед Годом семьи в России в 2024 году, считая вульгарное поведение артистов неприемлемым в обществе, пропагандирующем традиционные семейные ценности, пишет News.ru.

Дмитрий Гусев обратился к руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ с просьбой исключить из телеэфира участников данной вечеринки. В его письме прозвучало предложение исключить их из новогодних и рождественских передач, при необходимости использовать замену изображения и голоса.

Вечеринка Ивлеевой состоялась в клубе «Мутабор» в Москве ночью на 21 декабря. По дресс-коду на участниках должно было быть минимум одежды. Среди гостей отметились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и другие.

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#ценности
#ксения собчак
#семьи
#киркоров
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Ивлееву проверит налоговая, после демонстрации украшения за 23 миллиона рублей
21 декабря 2023, 20:24

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Одну из самых популярных блогерш России Настю Ивлееву проверят на правильность выплаты налогов, об этом пишет Telegram-канал Mash.
С просьбой о проверке налоговой грамотности звезды в Генпрокуратуру обратился глава Фонд борьбы с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Сделал это общественник после того как Ивлеева продемонстрировала украшения, ценою в 23 миллиона рублей. Это произошло во время подготовки к нашумевшей «голой вечеринки», прошедшей в клубе «Мутабор».

На видеоролике, который блогерша разместила в социальной сети, Ивлеева показывает кулон с зелёным бриллиантом, который висит у неё на копчике. При этом, цену изделия она озвучила сама.

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#украшения
#звёзды
#налоги
#блогер
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Татарский трек «Пыяла» из «Слова пацана» две недели лидирует в мировом чарте
21 декабря 2023, 18:50

Фото: istockphoto/nantonov

Саундтрек к популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» под названием «Пыяла» («Стекло») в исполнении татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» на протяжении двух недель возглавляет рейтинги на различных музыкальных платформах.
Например, эта композиция возглавила хит-парад известного мирового чарта Shazam и до сих пор находится на первом месте, хотя поднялась на вершину ещё 2 декабря, то есть больше двух недель назад. Её не смогли потеснить ни трек The Rev3nge от американского рэпера Joey Badass, ни тема Too Close 1998 года от известного американского R&B-трио Next.

В последнее время наблюдается тенденция к возрастанию международной популярности российской поп-музыки. Отечественные исполнители вернулись в хит-парады республик, некогда составлявших СССР, старшая дочь Миллы Йовович модель и певица Эвер Андерсон записала на камеру и отправила в TikTok свой зажигательный танец под песню Кати Лель «Мой мармеладный» («Джага-джага»), хит Юрия Шатунова «Седая ночь» за месяц набрал три миллиона прослушиваний на западных стриминговых сервисах. Теперь пришёл черёд трека «Пыяла» покорять вершины мировых хит-парадов.

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#сериал
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Никита Михалков рассказал о том, как его дважды подвёл Олег Меншиков
21 декабря 2023, 18:32

Фото: сайт Кремля

Известный советский и российский актёр, режиссёр и сценарист Никита Михалков рассказал о болезненном ударе, который получил от Олега Меншикова. Тот в последний момент отказался от роли в кинокартине мэтра «12».
В интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале режиссёр сообщил, что одна из главных ролей в этой кинокартине, которую в итоге сыграл Сергей Маковецкий, предназначалась для Олега Меншикова. Но тот в последний момент отказался от съёмок.

«Нельзя к такому относиться как-то нейтрально. Это был серьёзный удар», — вспоминал Михалков.

Он считает, что причиной отказа Меншикова стало то, что он не хотел стареть на экране, боялся показаться некрасивым и в целом был не согласен с концепцией роли. Режиссёр также вспомнил, что актёр также не слишком красиво повёл себя во время съёмок фильма «Утомлённые солнцем - 2». Тогда снимали сцену на лестнице, в конце должны были доснять Меншикова но тот...уехал. Михалков признался, что был уязвлён таким поступком звезды экрана.

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#удар
#режиссёр
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Какой-то бред: Раймонд Паулс ответил на обвинения Лаймы Вайкуле в плагиате
21 декабря 2023, 18:13

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Сбежавшая из России в Латвию певица Лайма Вайкуле оклеветала композитора Раймонда Паулса, заявив, что он никогда не писал песен сам. Паулс счёл важным ответить на подобные обвинения, назвав их «каким-то бредом».
Вайкуле утверждала, что знаменитый советский и латвийский композитор всё «списывал» с западных хитов, пользуясь тем, что слушателям в СССР иностранная поп-музыка в основном была недоступна. Поэтому все его шлягеры, по словам певицы, были всего лишь «калькой с американских песен», передаёт издание «Аргументы и факты».

Паулс в интервью газете назвал заявления Вайкуле откровенным бредом. Композитора покоробило, что певица, которая собственно и стала знаменитой благодаря исполнению его песен, среди которых «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Чарли», «Я вышла на Пикадилли», могла оказаться такой неблагодарной.

«Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь, — заявил Раймонд Паулс. — Поэтому пусть она говорит что хочет».

Композитор заметил, что в последнее время от Вайкуле часто приходится слышать разные бредовые высказывания, поэтому не стоит воспринимать их всерьёз.

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#музыка
#певица
#композитор
#ссср
#интервью
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Валиева продемонстрировала образ, в котором предстала на жеребьёвке чемпионата России
Фигуристка Валиева показала образ в вечернем платье с жеребьевки чемпионата РФ
21 декабря 2023, 14:49

Фото: istock / proBAKSTER

Российская фигуристка Камила Валиева в телеграм-канале показала подписчиками фотографии с церемонии жеребьевки выступлений в короткой программе среди женщин на предстоящем чемпионате России — 2024.

На фото Валиева позирует на лестнице в элегантном черном платье с разрезом. В качестве дополнения к образу она выбрала туфли на каблуках в тон и пышную укладку.

Спортсменка вытянула на жеребьевке 18-й порядковый номер в короткой программе. Девушка будет выступать последняя на соревнованиях.

Шумиха вокруг Валиевой все еще не утихает. Напомним, га Олимпийских играх в Китае объявили, что в ее допинг-пробе нашли следы запрещенного препарата триметазидина.

Ранее сообщалось, что ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тысяч зрителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фото
#девушка
#спортсмены
#фигурное катание
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Общественники шокированы звёздной «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой - фото
Общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» Насти Ивлеевой
21 декабря 2023, 11:52

Фото: istockphoto/nd3000

Общественники попросили проверить «голую вечеринку» с участием многих звёзд, которая прошла в столичном клубе «Мутабор». Нестандартное мероприятие устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева.
На вечеринке отметились как звёзды сцены первой величины типа Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана, так и малоизвестные рэперы, у которых из одежды были только носок на причинном месте или очки на переносице, сообщает телеграм-канал Baza. Не могла не посетить подобное мероприятие и Ксения Собчак, Дресс-код был обозначен на приглашениях как almost naked («почти голый»). Приглашения же получила вся светская Москва.

Возмущённые общественники сравнивали происходящее в клубе то ли с Содомом, то ли с Гоморрой, то ли с обоими городами сразу. Активистов шокировал факт, что в непростое для страны время, когда от обстрелов гибнут мирные люди, звёздные тусовщики занимаются чем-то, весьма напоминающим пропаганду ЛГБТ*. По сведениям телеграм-канала, общественники написали заявление в прокуратуру.






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* ​Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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