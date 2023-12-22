Меладзе хотят лишить авторских выплат за прослушивание песен в России

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Российского певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
С начала спецоперации на Украине Меладзе неоднократно выступал против её проведения, при этом предпринимал попытки заработка в России. Затем он устроил скандал в Дубае, где выступил с поддержкой Украины. Также артист попал под проверку Генпрокуратуры.
Вместе с тем, Меладзе продал дом в элитном коттеджном посёлке Москвы за 350 миллионов рублей.
Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил предложение в Госдуму и Совфед о лишении Меладзе авторских выплат из России. Чтобы реализовать такие меры, в отношении артиста должно быть заведено уголовное дело за экстремизм с последующей конфискацией авторских прав и имущества судом.
Отмечается, что полученные средства можно направить на поддержку российских военных на СВО.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Вместе с тем, Меладзе продал дом в элитном коттеджном посёлке Москвы за 350 миллионов рублей.
Отмечается, что полученные средства можно направить на поддержку российских военных на СВО.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова