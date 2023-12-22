Меладзе хотят лишить авторских выплат за прослушивание песен в России

На фото Валиева позирует на лестнице в элегантном черном платье с разрезом. В качестве дополнения к образу она выбрала туфли на каблуках в тон и пышную укладку.Спортсменка вытянула на жеребьевке 18-й порядковый номер в короткой программе. Девушка будет выступать последняя на соревнованиях.Шумиха вокруг Валиевой все еще не утихает. Напомним, га Олимпийских играх в Китае объявили, что в ее допинг-пробе нашли следы запрещенного препарата триметазидина.

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