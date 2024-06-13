МИД Британии назвал условие прекращения ударов по России западным оружием

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что удары по РФ западным оружием прекратятся в том случае, если страна выведет войска с Украины. Об этом информирует ТАСС.
По словам Кэмерона, если Россию беспокоят удары оружием Запада, то следует просто вывести войска и закончить конфликт. Британский министр добавил, что Великобритания объявит новый пакет антироссийских санкций сегодня, 13 июня.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. При этом американский лидер не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. При этом американский лидер не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова