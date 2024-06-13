Глава Пентагона: страны НАТО уже поставили Киеву оружия на $98 млрд

Фото: iStock/Andrii Atanov
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны НАТО с 2022 года предоставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов. Об этом Остин сообщил во время заседания контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе, передает ТАСС.
Остин выразил надежду, что страны Североатлантического альянса продолжат увеличивать объемы военной помощи для Киева. Примечательно, что генсек блока Йенс Столтенберг накануне сообщил о том, что финансирование преступлений киевского режима станет обязательным для всех участников НАТО.
Ранее сообщалось, что в скором времени глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине нового пакета помощи на сумму до 309 миллионов долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов
Раненый боец СВО 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации
Генсек НАТО заявил об обязательных для стран альянса поставках помощи Украине
Ранее сообщалось, что в скором времени глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине нового пакета помощи на сумму до 309 миллионов долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов
Раненый боец СВО 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации
Генсек НАТО заявил об обязательных для стран альянса поставках помощи Украине
Екатерина Коршунова