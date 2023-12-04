Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР

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Бойцы Воздушно-десантных войск группировки войск «Южная» ВС РФ при поддержке авиации, а также артиллерии и беспилотной авиаразведки взяли под контроль населенный пункт Артёмовское (Хромово) в Донецкой народной республике ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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