Подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Приютного на южнодонецком направлении СВО. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена», — сказал Чехов.









Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.