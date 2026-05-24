Минобороны подтвердило удар «Орешником» по Украине

Минобороны: ВС РФ ударили «Орешником» по военным объектам на Украине
ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.
Целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Кроме «Орешника», для атаки использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты различных базирований и ударные беспилотники.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — отметили в военном ведомстве.Там также подчеркнули, что этот удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.
Ранее украинские СМИ писали, что военные ВС РФ ударили «Орешником» по объектам в Киевской области.