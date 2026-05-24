Минобороны подтвердило удар «Орешником» по Украине

24 мая 2026, 12:16

Минобороны: ВС РФ ударили «Орешником» по военным объектам на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.





Целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Кроме «Орешника», для атаки использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты различных базирований и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — отметили в военном ведомстве.