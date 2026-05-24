Украинские СМИ сообщили об ударе «Орешником» по Киевской области
ВС РФ, предварительно, нанесли удар баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» по объектам в Киевской области. Об этом сообщают украинские СМИ.
Информацию официально не подтверждали, однако в социальных сетях начали проявляться видеозаписи с, как утверждается, моментом прилета. По предварительным данным, удар нанесли по военным целям в городе Белая Церковь. Ранее на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.
Позже блогер Владислав Поздняков в своем Телеграм-канале заявил о втором пуске «Орешника», но в этот раз уже по столице Украины. Сведения уточняются.
Напомним, после удара по Старобельску президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подготовить адекватный ответ на агрессию ВСУ.
Читайте также: