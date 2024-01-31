Минобороны РФ: ОАЭ оказали содействие при возвращении бойцов ВС РФ из плена

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Посредниками при состоявшемся в среду, 31 января, обмене пленными между Россией и Украиной стали ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», - рассказали в оборонном ведомстве России.
Напомним, в среду стало известно, что в Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 195 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Отмечается, что Украине с территории России были также переданы 195 военнопленных. Предварительно был осуществлён переговорный процесс, результатом которого стал обмен пленными.
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Элина Позднякова