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Минобороны РФ: ОАЭ оказали содействие при возвращении бойцов ВС РФ из плена

31 января 2024, 17:16
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Посредниками при состоявшемся в среду, 31 января, обмене пленными между Россией и Украиной стали ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», - рассказали в оборонном ведомстве России.

Напомним, в среду стало известно, что в Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 195 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Отмечается, что Украине с территории России были также переданы 195 военнопленных. Предварительно был осуществлён переговорный процесс, результатом которого стал обмен пленными.


Обмен пленными планировалось провести еще 24 января. Однако того ВСУ сбили российский самолет, который доставлял 65 военнопленных ВСУ к месту обмена. Все они погибли.

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Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания «генерал-майора»
31 января 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Друзья! Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера «генерал-майор» дорогому брату, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Делимханов имеет авторитет и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе. По словам Кадырова, он с самого начала сражался с украинскими нацистами, а также освобождал от ВСУ Мариуполь и другие населенные пункты в ДНР. Также именно под руководством Делимханова чеченские подразделения выполняли боевые задачи СВО.

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Мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ белгородского села Богун-Городок
Гладков: мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ села Богун-Городок
31 января 2024, 16:58

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ второй раз за день атаковал село Богун-Городок в Белгородской области. На этот раз осколочное ранение получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники местной администрации везут пострадавшего в центральную районную больницу. Там ему будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, губернатор рассказал, что в результате атаки украинского дрона поврежден один автомобиль.

31 января Гладков сообщал, что два дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по селу Богун-Городок. По его словам, были сброшены два взрывных устройства. В результате детонации боеприпасов осколками повреждены два автомобиля. Кроме того, выбиты стёкла в одном жилом строении. Пострадавших среди жителей населённого пункта нет.

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ВСУ предупредили о скором обрушении линии фронта
Экс-разведчик Риттер: ВСУ угрожает обрушение всей линии фронта
31 января 2024, 16:46

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ уже в времени ожидает обрушение всей линии соприкосновения из-за мощных атак российских военных. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Украинцев вытесняют. Чтобы контратаковать им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет тренированных военных, нет оборудования», - заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, на линии боевого соприкосновения остается все меньше солдат ВСУ, что в конечном итоге приведет к падению всего фронта. При этом, Риттер отметил, что армия России планомерно продвигается вперед. Он заключил, что российские военные становятся все сильнее, при этом украинские – слабеют.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Он добавил, что украинским военным приходится постоянно восстанавливать разбитые российскими силами укрытия. При этом отставной генерал добавил, что российские военные также активно используют беспилотники и артиллерию, чтобы помешать ВСУ перебросить больше сил на другой берег Днепра.

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В Запорожской области заявили о формировании союзов вокруг Валерия Залужного
Рогов: Вокруг Валерия Залужного начали формироваться союзы
31 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Вокруг фигуры главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начали формироваться союзы, об этом рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам Рогова, сперва Залужному предложили уйти по собственному желанию и занять пост советника президента по безопасности, однако, от этой должности он отказался. После главнокомандующему Вооружёнными силами Украины поступило предложение о посте главы Совета национальной безопасности обороны, но на это он также не согласился.

«И мы видим, что Залужный сейчас субъектизируется, то есть вокруг него начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но тех людей, которые понимают, и их кураторы понимают, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и ссориться с ним сейчас смысла нет», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Рогов.

При этом, ранее американское издание The Washington Post узнало, что разногласия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским возникли из-за масштабов мобилизации.

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#валерий залужный
#всу
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В Россию вернулись около 200 военных, освобождённых из украинского плена
В Россию с территории Украины вернулись 195 военнопленных
31 января 2024, 15:37

Фото: iStock/zim286

В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 195 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что Украине с территории России были также переданы 195 военнопленных.

Предварительно был осуществлён переговорный процесс, результатом которого стал обмен пленными.

Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили освобождённых бойцов в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

В настоящее время российским военным, освобождённым из украинского плена, оказывается медицинская и психологическая помощь.

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#военные
#плен
#россия
#украина
#минобороны рф
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В США выяснили, из-за чего на самом деле поссорились Залужный и Зеленский
WP: Зеленский и Залужный конфликтовали из-за масштабов мобилизации
31 января 2024, 15:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли из-за масштабов мобилизации, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.
«Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, но Зеленский считал эту цифру непрактичной, учитывая нехватку формы, оружия и средств для подготовки, а также потенциальные проблемы, связанные с набором персонала», — сообщил собеседник американского издания.

При этом, вчера британская газета Financial Times написала, что Зеленский и Залужный лично встретились вечером в понедельник 29 числа. Тогда президент заявил главнокомандующему, что он будет отправлен в отставку в любом случае. Зеленский предложил Залужному пост советника правительства, однако, главком от этой должности отказался.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#всу
#мобилизация
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BI: ВСУ больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS из-за РЭБ ВС РФ
31 января 2024, 15:09

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска больше не могут эффективно использовать реактивные ракеты HIMARS из-за российских РЭБ, об этом пишет Business Insider.
«Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur», — считает автор статьи.

В BI также отметили, что теперь Вооружённые силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные западными союзниками ракеты и снаряды, поскольку российские средства радиоэлектронной борьбы научились успешно сбивать их. Теперь украинцам требуется совершенно новое, современное оружие.

При этом, ранее стало известно, что ВСУ отказались от предложенных австралийских истребителей, назвав их «летающим хламом».

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#всу
#сво
#ракета
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Украинские дроны атаковали село Богун-Городок в Белгородской области
31 января 2024, 14:43

Фото: istockphoto/aapsky

Два дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по селу Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что были сброшены два взрывных устройства. В результате детонации боеприпасов осколками повреждены два автомобиля. Кроме того, выбиты стёкла в одном жилом строении. Пострадавших среди жителей населённого пункта нет, уточнил руководитель областной администрации. На месте уже работают сотрудники оперативных служб.

Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России. Белгородская область уже давно напоминает настоящий прифронтовой район.

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#администрация
#сотрудники
#белгородская область
#беспилотник
#дрон
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«Ошибка»: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии
Do Rzeczy: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии
31 января 2024, 13:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинский лидер Владимир Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на военную помощь Германии, об этом заявил политолог Анджей Гиль в интервью для Do Rzeczy.
«Германия в военном отношении — карлик, это даже не государство среднего размера. У них огромные проблемы, они не боеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна. Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна», — прокомментировал ситуацию Гиль.

При этом, по словам эксперта, место «киевского покровителя» также не станет занимать Варшава из-за глобальных разногласий этих стран.

В то же время, по словам депутата Государственной думы Михаила Шеремета, в российско-украинском конфликте настал переломный момент. Он напомнил, что уже сейчас западные союзники Зеленского говорят о готовности к переговорам, в надежде получить некий «кусок» и компенсировать потраченные на ВСУ средства.

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