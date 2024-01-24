МО: На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных

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На борту разбившегося военного самолёта, потерпевшего крушение в Белгородской области, находились 65 украинских военнопленных, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве РФ.
В Минобороны также уточнили, что самолёт потерпел крушение около 11:00 по московскому времени.
Как сообщил источник Telegram-канала 112, все находившиеся на борту потерпевшего крушение военного самолёта погибли.
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Евгения Парфентьева