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Ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.
Около восьми часов утра было полностью возобновлено движение в обе стороны по Крымскому мосту, которое было перекрыто в течение примерно четырех часов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически каждый день пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России с помощью беспилотников, которые перехватывают российские системы ПВО.
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Александр Бойцов