Российские системы ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Азовским морем

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Киевский режим предпринял попытку террористической атаки на объекты на территории Российской Федерации. Над акваторией Азовского моря российские дежурные системы противовоздушной обороны сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200.
Позже министерство обороны РФ опубликовало официальный комментарий, согласно которому около 18:00 две переоборудованные для стрельбы по наземным целям ракеты С-200 были сбиты силами ПВО над акваторией Азовского моря.
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Александр Бойцов