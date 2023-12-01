Минобороны: Российские военные уничтожили следовавший к Крыму морской дрон ВСУ

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Российская морская авиация уничтожила в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшийся в направлении Крыма. Это произошло около 8:00 в пятницу, 1 декабря.
По данным министерства обороны, за прошедшую неделю российскими военными были уничтожены 12 украинских безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма. 17 ноября в юго-западной части акватории Черного моря морская авиация уничтожила сразу семь морских беспилотников, а также один быстроходный катер с десантом ВСУ.
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Александр Бойцов