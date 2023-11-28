Россия испытает новый ударный дрон в зоне СВО

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Кингисеппский завод по производству машин готовится к запуску в серийное производство нового морского ударного беспилотника. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Михаил Даниленко газете «Известия».
По его словам, этот безэкипажный катер способен атаковать как морские цели, так и порты и военные базы в море. Благодаря своей небольшой осадке и малозаметности, он может быть использован даже в речных условиях.
Новый дрон с боевой нагрузкой до 600 килограммов способен пройти до 120 морских миль (220 километров) со скоростью до 45 узлов (83 километра в час). Катер обладает низким уровнем радиолокационной заметности и представляет собой универсальную платформу: помимо ударной роли, его можно использовать для перевозки, перехвата вражеских морских беспилотников или как базу для воздушного беспилотного оборудования.
Планируется, что дрон будет подвергнут испытаниям в ходе специальной военной операции, проводимой на Украине, где его применят подразделения Сил специальных операций в реальных боевых условиях.
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Новый дрон с боевой нагрузкой до 600 килограммов способен пройти до 120 морских миль (220 километров) со скоростью до 45 узлов (83 километра в час). Катер обладает низким уровнем радиолокационной заметности и представляет собой универсальную платформу: помимо ударной роли, его можно использовать для перевозки, перехвата вражеских морских беспилотников или как базу для воздушного беспилотного оборудования.
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Артем Кузьмин