Минобороны сообщило о срыве попытки прорыва ВСУ в Харьковской области
Российские подразделения остановили попытку украинской штурмовой группы выйти из окружения в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, столкновение произошло у населенного пункта Гогино. Военные пресекли действия подразделения ВСУ, пытавшегося покинуть «котел». Российские силы продолжают бои за контроль над Малой Волчьей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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