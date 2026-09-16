16 сентября 2026, 11:18

Политолог Панкратов: Мерц хочет казаться аналитиком, но не имеет талантов

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет казаться глубоким аналитиком, хотя не имеет на то природных талантов. Такое мнение выразил заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.





Накануне Мерц заявил, что предстоящие недели и месяцы станут определяющими в противостоянии с Россией. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт не исключил, что Мерц, вероятно, пытается моделировать ситуацию, прогнозировать, чем закончатся выборы в США, после которых американский президент Дональд Трамп может пойти на какие-то договоренности или сделки.





«Второе. Наши войска полномерно сносят последние оборонительные рубежи ВСУ на Донбассе. Наши ВКС наносят массированные удары. Мы видим истерику у Зеленского. Он требует больше денег и оружия. На Украине коррупционные скандалы, прокуроры курируют мошеннические кол-центры, спецслужбы устраивают перестрелку в Киеве», — добавил Панкратов.