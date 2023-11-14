Economist: США не удастся догнать РФ по производству снарядов даже в 2025 году

Фото: iStock/Epitavi
Соединенным Штатам Америки не удастся догнать Россию по производству снарядов даже к 2025 году, об этом пишет британское издание The Economist.
Конфликт на Украине показал Соединенным Штатам, насколько скудны их запасы оружия. В настоящий момент они всеми силами стараются нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
Вчера глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что опытный образец нового российского истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года.
Читайте также:
Мантуров: Опытный образец Checkmate может появиться до конца 2025 года
Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ
Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области
«Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году», - прокомментировали ситуацию авторы статьи.
Читайте также:
Мантуров: Опытный образец Checkmate может появиться до конца 2025 года
Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ
Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области
Евгения Парфентьева