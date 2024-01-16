МО РФ: Расчёты «Гиацинтов-С» ликвидировали артиллерию ВСУ под Красным Лиманом

Фото: сайт Минобороны РФ
Артиллерийские расчёты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-С» группировки вооружённых сил России «Центр» подавили и уничтожили огневые средства украинской армии в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении СВО. Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы расчеты ВС РФ быстро провели наводку по выданным разведкой координатам и далее серией выстрелов осуществили поражение района размещения огневых средств противника. Помимо этого, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ.
152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, вооружения и военной техники противника на глубину интересов армии.
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152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, вооружения и военной техники противника на глубину интересов армии.
«Наша задача — поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба подразумевает собой <...> постоянное ведение разведки, в том числе и воздушной", — рассказал старший офицер батареи «Гиацинтов», имеющий позывной «Академик».Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев