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Расчёт 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» на Купянском направлении уничтожил гаубицу «Краб» польского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета польской гаубицы «Краб» ВС Украины. Координаты цели были переданы расчетам 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» для нанесения огневого поражения. Расчёт «Гиацинта» незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил гаубицу «Краб» и личный состав противника», - проинформировали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что боевые задачи выполняют российские военнослужащие, включая добровольцев и мобилизованных граждан, прошедшие полный цикл подготовки на полигонах Западного военного округа.
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Диана Аванесян