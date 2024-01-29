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Мобилизованный россиянин осуждён на 7 лет за дезертирство

29 января 2024, 18:22
Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор мобилизованному Сергею Медведеву. Мужчина проведёт колонии строгого режима 7 лет за дезертирство.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города. Следствие и суд установили, что Медведев не явился из увольнения в воинскую часть без уважительной причины. Мужчина скрывался, чтобы не служить в период мобилизации.

Медведев неофициально работал разнорабочим на стройках, а после трудился рыболовом в Ленобласти, где в октябре 2023 года был задержан.


На процессе Медведев сказал, что у него не было намерений уклониться от службы. По его словам, он уехал по месту жительства, а потом понял, что совершил проступок, но в часть вернуться побоялся. Медведев рассчитывал на то, что мобилизация прекратится, и он будет освобожден о наказания.

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В зоне СВО ликвидирован футболист киевского «Динамо» Сергей Рожок
29 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российские военные ликвидировали украинского футболиста Сергея Рожка в зоне спецоперации. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Согласно сообщению, он принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ и был убил 23 января. Уточняется, что футболист попал под минометный российский обстрел недалеко от села Диброва Северодонецкого района в ЛНР. При этом ранее его видели в районе Артемовска.

По информации Telegram-канала «Шепот фронта» военного эксперта Руслана Татаринова, Рожок с позывным «Футбол» был уничтожен в ходе противостояния с башкирским добровольческим подразделением.

Спортсмен был воспитанником киевского «Динамо», он также играл за «Славутич», киевский «ЦСКА», «Харьков», «Оболонь», «Минск» и другие украинские ФК. Ему было 37 лет.

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В Горловке коммунальщики подорвались на минах «Колокольчик»
29 января 2024, 18:41

Фото: iStock/RamonCast

Шестеро коммунальщиков подорвались на минах «Колокольчик» в Горловке, мирная жительница получила ранение во время обстрела города.
Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка. Семь раненых по состоянию на 18.00», - сообщил Иван Приходько.
Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Горловка считается одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе её население превышало 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что около 3,4 млн украинских мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации. Такие данные привел председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Его словам передает украинское издание «Фокус». Он отметил, что власти не знают о месте их нахождения, однако скрывающиеся мужчины принимают участие в экономических процессах.

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#украина
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В Раде заявили, что от службы в ВСУ скрываются более трех млн мужчин
Депутат Рады Наталуха: 3,4 млн украинцев скрываются, боясь попасть в ВСУ
29 января 2024, 18:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Около 3,4 млн украинских мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации. Такие данные привел председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Его словам передает украинское издание «Фокус».
«На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин, о которых все, что знает государство, это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, не учатся и не трудоустроены», - заявил Наталуха.

Он отметил, что власти не знают о месте их нахождения, однако скрывающиеся мужчины принимают участие в экономических процессах. При этом они могут перестать пользоваться услугами госбанков: не снимают деньги, не пользуются кредитными картами и не путешествуют между городами. Все это делается для того, чтобы не попасться военкомам.

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#всу
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Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Temps: мобилизация на Украине вызовет недовольство среди населения
29 января 2024, 18:07

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Закон о мобилизации на Украине вызовет массовые недовольства среди населения, при этом быстро пополнить ряды ВСУ не является возможным. Об этом пишет швейцарская газета Temps, ссылаясь на неназванного советника украинского министра обороны.
«Новый закон вызовет только недовольство. Армия хочет получить подкрепления как можно скорее: невозможно», - считает источник издания.

По его словам, украинский экономический сектор не хочет принятия данного закона из-за страха последствий для предприятий. При этом семьи бойцов ВСУ, мечтающие о демобилизации своих мужчин, не получат желаемого. Источник уверен, что президент Украины Владимир Зеленский все это понимает и переживает за свою популярность.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев считает, что Киев обладает достаточным мобилизационным ресурсом среди мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, поэтому необходимости в мобилизации женщин сейчас не имеется.

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«Потерял авторитет»: Депутат Рады предположил, почему ВСУ сбили Ил-76
Олейник: Ил-76 могли сбить, потому что Зеленский потерял авторитет у силовиков
29 января 2024, 16:37

Фото: iStock/Alexey Kartsev

Военный самолёт Ил-76 могли сбить из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский потерял авторитет среди силовиков, с таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью для «РИА Новости».
«Зеленский ждал этот обмен. На следующий день, в день своего рождения, он должен был встретиться с обменянными военными - для поднятия собственного рейтинга. И все знали логистику этого самолета, так как ранее он был задействован при обменах», — сообщил агентству Олейник.

По его словам, тот факт, что Вооружённые силы Украины сбили самолёт с собственными пленными, может быть связан либо с бардаком, который творится в военном руководстве страны, либо с тем, что президент Зеленский окончательно потерял вес в глазах украинских силовиков.

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#владимир украина
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#всу
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Foreign Affairs: ВСУ не используют Leopard из-за проблем с обслуживанием
29 января 2024, 16:06

Фото: istockphoto/quantic69

У Украины возникли проблемы с использованием танков Leopard-2.
Военные не могут должным образом обслуживать эти танки, пишет журнал Foreign Affairs.

«Из менее чем 100 Leopard-2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 оказались подбиты, другие не могут использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», - пишет издание.
По данным журналистов, как и у всех танков, эффективность Leopard-2 зависит от координации пехоты, артиллерии и инженерных войск, а также от наличия вспомогательной инфраструктуры.

«Украина оказалась не в состоянии предоставить это в 2023 году», - пишет издание.
Leopard-2, имея слабую поддержку, добились немного в ходе летнего наступления, сообщает Foreign Affairs. При этом ход украинского «контрнаступа» предлагает мало свидетельств того, что ещё более эффективные и мощные танки могли бы оказать на него решающее влияние.

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#сво
#украина
#танки
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В Ярославле обезвредили боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ
29 января 2024, 16:00

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Ярославле спецслужбы обезвредили взрывное устройство, которое переносил украинский беспилотник, пытавшийся атаковать нефтеперерабатывающий завод в городе. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.
«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», - написал Евраев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Само же предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, 29 января беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга. Всего ВСУ запустили четыре дрона-камикадзе по предприятию, однако долететь смог только один.

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#аппарат
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В Харьковской области объяснили важность освобождения Табаевки
Ганчев: освобождение Табаевки - шаг к освобождению всей Харьковской области
29 января 2024, 14:19

Фото: iStock/rarrarorro

Освобождение села Табаевка в Харьковской области приведет к установлению контроля ВС РФ над всем регионом. Так считает глава администрации Виталий Ганчев.
«Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился», - цитирует РИА Новости Ганчева.

Он подчеркнул, что все верят в российских военных и победу России в конфликте.

Напомним, в январе харьковская администрация сообщала, что под контролем российских сил находится 35 населенных пунктов региона.

Напомним, 29 января в Минобороны России заявили, что армия России установила контроль над селом Табаевка в Харьковской области, освободив населенный пункт от ВСУ.

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#минобороны
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ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле, однако долетел только один
ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле
29 января 2024, 14:03

Фото: iStock/aapsky

ВСУ запустили четыре дрона-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, однако долететь смог только один. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Предварительно, ВСУ запустили сразу четыре беспилотника с территории Черниговской области Украины. До НПЗ оттуда примерно 900 км. В связи с обнаружением дронов в Смоленской области был объявлен план «Ковёр». В тоге три украинских БПЛА рухнули в лесах, так и недолетев до места назначения. Еще один был подавлен силами РЭБ и посажен рядом с одной из установок около 6:30 утра на территории завода «Славнефть-ЯНОС». Сейчас там работают сапёры.

Согласно сообщению, в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений на земле.

Напомним, 29 января беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.

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#аппарат
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