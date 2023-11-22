Молдавия не будет выдавать Украине уклонистов от призыва в армию

Фото: istockphoto/Nabil Kamara
Молдавия не станет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от призыва на военную службу.
Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров.
Пресс-секретарь подчеркнул, что между Молдавией и Украиной не было соглашения об экстрадиции людей призывного возраста.
Читайте также:
Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке
Военный ВСУ рассказал о сослуживцах, сливающих военную информацию
Семьи участников СВО из Дмитрова съездили на экскурсию в Белоруссию
«На сегодня ни один гражданин, который достиг призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан украинской стороне», - заявил Захаров в эфире Radio Moldova.
«У нас таких случаев не было, и Украина не обращалась с просьбой об экстрадиции этих граждан», - сказал Игорь Захаров.С начала СВО пограничная полиция Молдавии на регулярной основе сообщает о задержании мужчин призывного возраста. Они нелегально переправляются через Днестр и другие участки молдавско-украинской границы. На молдавской территории они имеют право попросить об убежище.
Читайте также:
Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке
Военный ВСУ рассказал о сослуживцах, сливающих военную информацию
Семьи участников СВО из Дмитрова съездили на экскурсию в Белоруссию
Мария Фирсова