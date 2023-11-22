Военный ВСУ рассказал о сослуживцах, сливающих военную информацию

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В рядах ВСУ есть «кроты», которые собирают секретную информацию и передают куда-то полученные данные. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.
«Мы пытаемся ограничивать информацию, которая есть в подразделении. Но мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи», - рассказал украинский военный в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».
Он также не исключил, что в его подразделении есть люди, которые передают информацию. По его словам, секретные данные могут сливаться не только российской стороне, но и украинским спецслужбам.
Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.
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Элина Позднякова