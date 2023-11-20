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Граждане Украины не хотят погибать ради возвращения Крыма и территорий Донбасса. Такое заявление сделал экс-министра финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян, передает издание Guardian.
«Если мы готовы послать еще 300 тысяч или 500 тысяч украинских солдат на захват Крыма и освобождение Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, то мы можем это сделать», — отметил украинский военный.
Однако он отметил, что не наблюдает еще 500 тысяч человек, которые хотят погибнуть за возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины.
Омелян также считает, что Украина могла бы согласиться на мирные переговоры с Россией для того, чтобы вступить в НАТО и усилить свою армию.
Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что за последние два месяца население Украины сократилось на четыре миллиона человек, сейчас там проживает не более 19 мл жителей.
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