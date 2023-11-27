MWM: Российский истребитель Су-30СМ эффективно уничтожает морские дроны ВСУ

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Российский малый истребитель Су-30СМ с успехом используется Военно-космическими силами (ВКС) РФ в ходе украинского конфликта. В частности, он эффективен в уничтожении безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Именно внедрение такого конструкционного новшества, как установка радиолокационной системы с фазированной решеткой Н011М «Барс» позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров, указано в материале. Это обеспечивает высокую степень ситуационной осведомленности о наличии и передвижениях наземных, надводных и воздушных целей. Кроме того, это позволяет производить наведение вооружения, не входя в зону действия противовоздушной обороны, отмечают американские эксперты.
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Александр Бойцов