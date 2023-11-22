ВКС России получили партию новых истребителей Су-34

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Воздушно-космическим силам отправили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Су-34 могут применять перспективные вооружения, позволяющие повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей.
По словам гендиректора ОАК Юрий Слюсарь, на предприятии уже выполняется программа следующего года. Её объемы будут значительно увеличены. Сейчас завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности техники авиации, уже стоящей на вооружении.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разрабатывался с середины 1980-х годов в Опытном конструкторском бюро имени П. О. Сухого. Машина была принята на вооружение в 2014 году.
В вооружение самолета входит встроенную 30-миллиметровую авиационная пушка со 180 снарядами, управляемые ракеты «воздух — воздух», ракеты «воздух — поверхность», а также корректируемые авиационные бомбы, разовые бомбовые кассеты, неуправляемые снаряды.
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«Самолёты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний», —сообщили в компании.
По словам гендиректора ОАК Юрий Слюсарь, на предприятии уже выполняется программа следующего года. Её объемы будут значительно увеличены. Сейчас завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности техники авиации, уже стоящей на вооружении.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разрабатывался с середины 1980-х годов в Опытном конструкторском бюро имени П. О. Сухого. Машина была принята на вооружение в 2014 году.
В вооружение самолета входит встроенную 30-миллиметровую авиационная пушка со 180 снарядами, управляемые ракеты «воздух — воздух», ракеты «воздух — поверхность», а также корректируемые авиационные бомбы, разовые бомбовые кассеты, неуправляемые снаряды.
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Мария Фирсова