MWM: Украинские войска потеряли большую часть своих немецких танков Leopard 2

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Украинская армия потеряла большую часть из своих немецких танков Leopard 2, об этом сообщает американское издание The Military Watch Magazine.
«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими войсками. Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В MWM также отметили, что Вооружённые сил Украины столкнулись со множеством трудностей при эксплуатации немецкой техники. Помимо того, что у них нет подходящих деталей и специалистов для починки повреждённых танков, Leopard 2 также не пригодны для использования в зимнее время.
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Евгения Парфентьева