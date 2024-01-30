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Политики на Украине ожидают крах ВСУ, попутно разворовывая западную помощь, с таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для Fakt.
«Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Скшипчак.
По его словам, украинские политики активно разворовывают помощь, предоставленную союзниками с Западами, уже успев присвоить себе порядка миллиона долларов. В результате, у Вооружённых сил Украины банально не осталось боеприпасов, с помощью которых можно было бы вести боевые действия.
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Евгения Парфентьева