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«Ожидают проигрыша»: В Польше объяснили, как украинские политики относятся к СВО

Скшипчак: Украинские политики ожидают крах Киева, разворовывая западную помощь
30 января 2024, 13:55
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Политики на Украине ожидают крах ВСУ, попутно разворовывая западную помощь, с таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для Fakt.
«Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Скшипчак.

По его словам, украинские политики активно разворовывают помощь, предоставленную союзниками с Западами, уже успев присвоить себе порядка миллиона долларов. В результате, у Вооружённых сил Украины банально не осталось боеприпасов, с помощью которых можно было бы вести боевые действия.


Скшипчак также подчеркнул, что Запад, по сути, остаётся обманутым. Союзники Киева отдают последнее, опустошая свои военные склады, в то время как украинская власть забирает все деньги себе, не оставляя ничего для армии.

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В Госдуме предупредили Залужного об опасности со стороны Зеленского
Депутат Шеремет: Зеленский может физически устранить Залужного
30 января 2024, 14:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента.
«Зеленскому главное любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента», - уверен Шеремет.

Он считает, что Залужный находится в опасности, и ему стоит опасаться Зеленского, который с успехом освоил террористические методы и удары в спину. По словам Шеремета, конфликт Зеленского и Залужного демонстрирует кризис украинской власти. Он сравнил украинское руководство с банкой с пожирающими друг друга пауками.

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#конфликт
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#власть
#кризис
#ес
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«Не замечают»: Запад не обращает внимание на расползание поставляемого ВСУ оружия по миру
Лавров: Запад не хочет замечать расползание поставляемого ВСУ оружия по миру
30 января 2024, 14:09

Фото: kremlin.ru

Западные страны не хотят обращать внимание на «расползание» оружия, которое поставляют в помощь ВСУ, в горячие точки по всему миру, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе посольского круглого стола.
«Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами», — заявил Лавров при обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Министр иностранных дел напомнил, что западное оружие, которое предназначалось для Вооружённых сил Украины, уже было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в ряде европейских стран, а также в секторе Газа. Помимо этого, появились подтверждения присутствия на полях специальной военной операции западных наёмников и инструкторов, подытожил Лавров.

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В Раде раскрыли, когда будет принят новый закон о мобилизации на Украине
Депутат Рады Нагорняк: закон о мобилизации могут принять не раньше марта
30 января 2024, 13:21

Фото: iStock/krblokhin

Новый закон о мобилизации на Украине могут принять не раньше марта текущего года. Такое предположение сделал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк. Его слова передает Telegraf.
«По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Сейчас из плохих решений пытаются найти лучшее, которое будет принято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось», — заявил Нагорняк.

Он считает, что в ВСУ достаточно людей для сохранения имеющихся позиций, однако бригады испытывают острый солдат. Нагорняк подчеркнул, что Украина критически нуждается в мобилизации для пополнения уже имеющихся подразделений, а не для создания новых.

Ранее председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявлял, что около 3,4 млн украинских мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации.

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#всу
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В результате ударов ВСУ в Горловке повреждены школа и жилой дом
30 января 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Standart

Артиллеристы ВСУ за час шесть раз обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике. Прямое попадание пришлось в жилой дом в посёлке Комаровка. Также повреждено здание школы в Никитовском районе.
Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В своём телеграм-канале глава городской администрации сообщил, что при обстрелах Никитовского и Центрально-Городского района украинские артиллеристы используют снаряды натовского калибра, в том числе кассетные боеприпасы.

Также сообщается об обстреле посёлка шахты имени Гагарина в Никитовском районе, в результате которого перебит газопровод. Кроме того, нарушено электроснабжение населённого пункта. Городские власти призывают местных жителей не покидать свои дома. Приходько сообщил, что обстрел ведётся из Дзержинска (на Украине называют Торецком) к северо-западу от Горловки.

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ПВО сбила беспилотник в Тульской области
30 января 2024, 11:03

Фото: iStock/aapsky

В небе над Тульской областью система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности.
Согласно сообщению, пострадавших в результате вражеской атаки нет. Также на месте падения обломков сбитого дрона разрушений не зафиксировано. Уточняется, что инцидент произошел утром, 30 января.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью киевский режим предпринял попытки атак на российские регионы при помощи 21-го беспилотного летательного аппарата. Все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.В Минобороны РФ уточнили, что дроны самолётного типа были уничтожены над территорией Крыма (11 БПЛА), а также над Белгородской (5 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областями. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Калужской и Тульской областями.

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Новейший российский дрон-конвертоплан «Ловкий» готовится к испытаниям
«Хардберри-РусФактор»: дрон-конвертоплан «Ловкий» готовится к испытаниям
30 января 2024, 10:39

Фото: iStock/yucelyilmaz

Уже в феврале текущего года завершатся испытания тестового образца дрона-конвертоплана «Ловкий», после чего он будет представлен в Минобороны России. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика новейшего беспилотника «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. Его слова передает РИА Новости.
«Мы провели показательные полёты модели для Минобороны РФ. Сейчас военное ведомство ждёт от нас полноценный испытательный образец для тестовых полётов. К началу февраля мы планируем завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых мы должны будем сами для себя подтвердить характеристики нашего беспилотника», - пояснил Герман.

Он добавил, что после этого будут проведены тестовые полеты уже для Минобороны. По его словам, оборонное ведомство само проявило заинтересованность в новом беспилотнике после его представления на форуме «Армия-2023». Однако там пожелали, чтобы дрон не летал по сигналу GPS и каких-либо других спутниковых систем.

Сейчас идет работа для «Ловкого», чтобы он мог при полете ориентироваться на загруженные в него карты, не используя спутниковый сигнал. Это позволит ему избегать РЭБ противника. Данную программу также хотят устанавливать и на другие БПЛА.

При этом БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше. Он может преодолеть расстояние порядка 50 км. Передвигается со скоростью 160 км/ч, однако умеет разгоняться и до 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся на сегодняшний день в зоне СВО.

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Последние новости СВО: где ВС РФ перехватили инициативу, какие позиции заняли ВСУ
30 января 2024, 10:24

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российским военнослужащим удалось расширить зону контроля на нескольких участках фронта. ВСУ перешли в наступление на Луганском направлении, но успеха не имели. О фронтовой сводке и о том, где идут самые активные боевые действия, расскажет редакция «Радио 1».

Донецкое направление


На Донецком направлении фронта ВС РФ продвинулись к Новомихайловке, заняв новые позиции, об этом сообщает портал «WarGonzo». Российским бойцом удалось взять противника в полукольцо. Также ВСУ оказались под огневым контролем ВС РФ у Невельского, Первомайского и со стороны Опытного.

Украинская группировка контратаковала на юго-восточных окраинах Авдеевки, но без продвижения. Под ударами ВС РФ позиции врага в городе Красногоровка, Георгиевке, Победе. Противник ведет огонь по российским бойцам в Марьинке, Донецке и Ясиноватой.
Военный блогер, волонтер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов рассказал о выпущенных ВСУ снарядов по Донецку.

«На трассе Дебальцево-Донецк вечером отлично видно выходы градов противника <…> После серии обстрелов в воздух поднялось более десятка бомберов, которые на закате отработали передний край где-то в районе Авдеевки. Потом, когда все ФАБы (фугасная свободнопадающая авиационная бомба – прим.ред) улетели и стемнело, примерно из того места куда стреляли, ушло пол пакета града в нашу сторону. Типа «мы еще живы», — сообщил Живов.
О жертвах среди мирного населения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале. Противник ударил по густонаселённому Калининскому району Донецка, в результате чего три человека погибли, еще трое получили ранения. Повреждения также получили объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.


Запорожское направление


На Запорожском направлении встречные бои идут западнее села Работино, у Новопрокоповки и Вербового. Стороны обмениваются взаимными артобстрелами, пытаясь перехватить инициативу. ВСУ продолжают применять кассетные боеприпасы и наращивают активность дронов.


Бахмутское направление


ВС РФ перешли в атаку на высотах северо-западнее Клещеевки, у Ивановского и в районе Богдановки. Продвижения не зафиксировано, линия боевого соприкосновения не изменилась.

Луганское направление


Российские военнослужащие продвинулись к населенному пункту Терны на Луганском направлении. Для ВСУ утрата контроля над селом чревата сложностями с логистикой на левом берегу реки Жеребец. Противник перешел к атаке в районе Табаевки. Места дислокации ВСУ под огневым контролем ВС РФ в Белогоровке, Торском, Невском, Степной Новосёловке и Петропавловке.

Херсонское направление


Активные бои на Херсонском направлении продолжаются в районе Крынок. ВСУ держат малые группы пехоты на открытых позициях в районе Днепра, которые невозможно замаскировать из-за отсутствия растительности. По местам дислокации ВСУ российские военные ведут огонь с использованием дронов.

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#всу
#вс рф
#пво
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МО РФ: Российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА над пятью регионами
30 января 2024, 08:21

Фото: istockphoto/rancho_runner

Минувшей ночью киевский режим предпринял попытки атак на российские регионы при помощи 21-го беспилотного летательного аппарата. Все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. По сообщению российского оборонного ведомства, дроны самолётного типа были уничтожены над территорией Крыма (11 БПЛА), а также над Белгородской (5 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областями. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Калужской и Тульской областями.

Не сумев добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории РФ.

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#бпла
#режим
#рф
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#дроны
#пво
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В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: над Трубчевским районом Брянской области уничтожен БПЛА
30 января 2024, 00:42

Фото: iStock/sommersby

Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата самолетного типа над территорией Трубчевского района в Брянской области. Он подчеркнул, что не было пострадавших и разрушений.
«Еще одна атака киевского режима была успешно предотвращена силами ПВО министерства обороны РФ. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте инцидента. Выражаем благодарность нашим защитникам за успешное противодействие», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник вечером средства ПВО сбили украинский беспилотник над Жуковским районом региона, при этом также не было пострадавших.

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