На Кубани похоронили восьмилетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ в Севастополе

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Глава Крымского района Сергей Лесь написал в своем Telegram-канале, что в городе Крымске в Краснодарском крае похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.