На Кубани похоронили восьмилетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ в Севастополе

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Глава Крымского района Сергей Лесь написал в своем Telegram-канале, что в городе Крымске в Краснодарском крае похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.
Лесь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочки. Отмечается, что Софией была дочерью заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.
В августе девочке исполнилось бы девять лет.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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В августе девочке исполнилось бы девять лет.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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Екатерина Коршунова