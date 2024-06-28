Губернатор Богомаз: дрон попал в административное здание в Брянске

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Губернатор Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что Брянск подвергся атаке украинского дрона.
По его словам, системы радиоэлектронной борьбы подавили вражеский беспилотник, однако при падении он частично повредил крышу административного здания. Богомаз отметил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Губернатор не уточнил, о каком здании идет речь и есть ли пострадавшие в результате атаки.
Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Губернатор не уточнил, о каком здании идет речь и есть ли пострадавшие в результате атаки.
Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова