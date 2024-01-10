На приднестровско-украинской границе произошёл инцидент с огнестрельным оружием

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На границе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Украины произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, об этом сообщает Министерство государственной безопасности ПМР.
По информации ведомства, происшествие случилось 7 января 2024 года.
В ходе вооружённого конфликта с применением огнестрельного оружия двое граждан Приднестровья оказались перемещены на украинскую сторону. Иных подробностей произошедшего пока что не сообщается.
Напомним, ранее в ПМР сообщили, что граждане республики уже более года получают сообщения от неизвестных с призывами совершать теракты против российских военных.
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В ходе вооружённого конфликта с применением огнестрельного оружия двое граждан Приднестровья оказались перемещены на украинскую сторону. Иных подробностей произошедшего пока что не сообщается.
«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в приднестровском ведомстве.
Напомним, ранее в ПМР сообщили, что граждане республики уже более года получают сообщения от неизвестных с призывами совершать теракты против российских военных.
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Евгения Парфентьева