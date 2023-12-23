Российского певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию

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Российского эстрадного исполнителя Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Об этом сообщил кишинёвский телеканал ТВ-5.
Отмечается, что певец следовал в город Оргеев, где планировал выступить на праздничных новогодних мероприятиях. Недавно там одержала победу в выборах мэра представитель оппозиции Татьяна Кочу.
При этом телеканал сообщил о том, что причины недопуска российского исполнителя в страну неизвестны. На данный момент власти государства не дали комментариев по поводу данного инцидента.
Ранее депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов предрёк вооружённый конфликт между Россией и Молдавией.
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При этом телеканал сообщил о том, что причины недопуска российского исполнителя в страну неизвестны. На данный момент власти государства не дали комментариев по поводу данного инцидента.
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Анастасия Чинкова