На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада

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Петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.
В петиции говорится о том, чтобы в ближайшее обратиться за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении государствами своих войск на украинскую территорию. В настоящее время петицию поддержали 25 человек.
Примечательно, что для рассмотрения петиции главой государства необходимо набрать 25 тысяч голосов.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».
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Примечательно, что для рассмотрения петиции главой государства необходимо набрать 25 тысяч голосов.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».
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Екатерина Коршунова