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На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада

07 мая 2024, 16:58
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.
В петиции говорится о том, чтобы в ближайшее обратиться за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении государствами своих войск на украинскую территорию. В настоящее время петицию поддержали 25 человек.

Примечательно, что для рассмотрения петиции главой государства необходимо набрать 25 тысяч голосов.



Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».

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В США обратили внимание на странное поведение ВСУ на поле боя
Макгрегор: бойцы ВСУ бегут с поля боя на глазах у ВС РФ и сдаются в плен
07 мая 2024, 17:05

Фото: iStock/YakubovAlim

Бойцы ВСУ всё чаще бегут с поля боя или сдаются в плен российской стороне. Об этом рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он отметил, что множество украинских военных получают ранения на поле боя, при этом их не эвакуируют. В таком случае им приходится сдаваться в плен российской армии, чтобы получить медицинскую помощь и остаться в живых.

Макгрегор также выразил уверенность, что ВСУ также это понимают и в скором времени будет всё больше капитуляций со стороны украинских бойцов, так как это единственный способ избежать неминуемой смерти.

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Польша вернула на родину украинца, пытавшегося сбежать от службы в ВСУ
Польские пограничники вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от службы
07 мая 2024, 16:21

Фото: iStock/Stadtratte

Польские пограничники поймали украинца, который попытался покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Однако уклониста вернули на родину, где ему сразу вручили повестку. Об этом сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины.
«В эти выходные двое граждан намеревались через реку Западный Буг попасть за границу. Одного из отчаянных пограничный наряд обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, начал убегать и бросился вплавь к смежному берегу. Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону госрубежа», — говорится в сообщении.

В итоге польские пограничники задержали украинского уклониста. Им оказался 31-летний житель Сумской области. Его вернули на родину, где ему незамедлительно вручили повестку и составили протокол об административном правонарушении.

Накануне стало известно, что украинские пограничники поймали 44-летнего мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. Житель города Золотоноша надел парик, сделал макияж и переоделся в женскую одежду, а также взял паспорт своей сестры. Однако пересечь границу ему не удалось.

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ВС РФ уничтожили позиции ВСУ, откуда вёлся обстрел российских территорий
Подполье: уничтожены позиции ВСУ в Сумской области, откуда обстреливали Россию
07 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Сумской области, откуда противник запускал беспилотники по российским территориям. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Населенный пункт Глухов утром получил три прилета ФАБ. Из сёл Глуховского района обстреливается мирное население русских областей. Были уничтожены позиции», — цитирует РИА Новости Лебедева.

По его предположению, одна из ракет попала по базе, откуда украинские военные запускали БПЛА по территории России.

Прежде Лебедев также сообщал, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. По словам Лебедева, ранее поступала информация о том, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Он отметил, что ракетные удары были связаны с этими данными.

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В Германии сделали неожиданное заявление о Путине
Welt: Путин побеждает в украинском конфликте на психологическом уровне
07 мая 2024, 15:53

Фото: сайт Кремля

Низкий моральный дух ВСУ и дефицит боеприпасов привели к тому, что президент России Владимир Путин одерживает моральную победу в конфликте на Украине. Об этом пишет Die Welt.
«В настоящее время происходит именно то, что Шольц якобы пытается предотвратить — Путин выигрывает в этом конфликте. И это происходит на уровне психологии», — говорится в статье.

Издание утверждает, что в рядах ВСУ практически уничтожен боевой дух. Военные не понимают смысла участия в битве, в которой заведомо невозможно победить. На настроения в украинской армии влияет помощь Запада, которая приходит с большим опозданием.

При этом в статье также указывается, что украинцы живут в постоянном страхе из-за усиливающейся мобилизации.

Также превосходство ВС РФ в воздухе повлияло на настроения в армии Украины, отмечают авторы. Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский уже давно пытается уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы Германия передала Киеву ракеты Taurus. Однако Шольц категорически против такого шага, так как считает, что Украина может использовать немецкие дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

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«Вернутся домой в гробах»: В США раскрыли, что ждёт французских наёмников на Украине
Джонсон: Макрон уже отправил французских военных на Украину
07 мая 2024, 15:33

Фото: iStock/e-crow

Президент Франции Эммануэль Макрон уже отправил французские войска на Украину. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ведущий попросил эксперта прокомментировать слухи о том, что Макрон уже отправил французские войска на Украину.

«Да, мы можем так сказать. Не официально, но да. Это означает, что, отправляя французский Иностранный легион, они на самом деле не отправляют войска Вооруженных сил Франции, но они французы, они знают, как обращаться с артиллерией, и они отправились на передовую», — заявил Джонсон.

При этом он считает, что подобное решение французского лидера является сумасшествием и указывает на то, что в НАТО царит отчаяние.

«Французские солдаты вернутся домой в гробах, если от их тел хоть что-нибудь останется», — заключил Джонсон.

Накануне Макрон заявлял, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом. Он также отметил, что у государства нет стремления сменить в Москве политический режим.

Прежде МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.

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В США назвали возможный способ ввода войск стран Запада на Украину
Риттер: страны Запада могут объединить своих военных в силы НАТО на Украине
07 мая 2024, 15:18

Фото: iStock/IherPhoto

Страны Запада могут перебросить своих военных на Украину, а объединить их в силы НАТО. Такое предположение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Французы собираются обмануть НАТО отправкой двух тысяч военных, которых можно расширить до 12 тысяч и довести до 20 тысяч, если привлечь Прибалтику, а затем поляков, британцев и других, увеличив это число до 60 тысячи, а затем попытаться убедить русских не нападать на них», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Тогда эти 60 тысяч военных можно преобразовать в силы НАТО и отправить на территорию Западной Украины. Риттер пояснил, что руководства стран Запада понимают, что Украина вскоре проиграет. Теперь они хотят привлечь силы альянса, чтобы попытаться спасти Киев.

Однако, по словам экс-разведчика, проблема такого плана заключается в том, что Россия не станет играть по чужим правилам. Москва уже предупредила, что французские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации станут законной целью для ВС РФ.

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Серия взрывов прогремела в Черноморске Одесской области
07 мая 2024, 15:17

Фото: iStock/RamonCast

Серия взрывов произошла в Одесской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Главком».
Отмечается, что взрывы прогремели в Черноморске в районе 14:15 мск. Не уточняется, где именно они произошли и какие объекты получили повреждения.

Незадолго до взрывов в украинском регионе объявили воздушную тревогу. Она работала с 13:49 до 14:25 мск.

Ранее сообщалось, что взрывы также прогремели в городе Белополье Сумской области Украины. Жители наблюдали столбы дыма. При этом воздушная тревога не объявлялась. Иных подробностей произошедшего не приводится.

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СБУ обвинила двух полковников УГО Украины в подготовке убийства Зеленского
07 мая 2024, 14:57

Фото: iStock/Rawf8

СБУ задержала двух полковников Управления госохраны по подозрению в подготовке убийства президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Уточняется, что задержанные собирали секретную информацию и передавали её российским спецслужбам, которые якобы готовили покушения на Зеленского, а таке главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые «сливали» секретную информацию РФ. Так, враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского», — говорится в сообщении СБУ.

Уточняется, что во время обысков у задержанных обнаружили средства поражения, а также другие доказательства.

При этом в СБУ заявили, что Буданова планировалось ликвидировать до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Далее планировалось убрать все следы.

Задержанный полковник УГО якобы лично привез необходимое оружие из другого региона Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении семи авиабомб Hammer и 32 беспилотников ВСУ
МО РФ: ПВО за сутки сбила 32 БПЛА, по 7 авиабомб Hammer и снарядов РСЗО Vampire
07 мая 2024, 14:38

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО за сутки сбили по семь украинских управляемых авиабомб Hammer французского производства и реактивных снарядов Vampire чешского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что российские силы также сбили 32 беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. В Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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