В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину

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МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом внешнеполитическое ведомство написало в социальной сети X.
В МИД также отметили, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину.
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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину.
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Екатерина Коршунова