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В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину

МИД Франции утверждает, что Париж не отправлял Иностранный легион на Украину
06 мая 2024, 16:50
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом внешнеполитическое ведомство написало в социальной сети X.
В МИД также отметили, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину.

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Будущее Украины зависит от захвата Крыма
Генерал НАТО Ходжес заявил, что у Украины без Крыма нет будущего
06 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/gutaper

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl заявил, что у Украины без Крыма нет будущего. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Украина не сможет восстановить свою экономику. Он отметил, что крупные инвесторы не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий. Бен Ходжес добавил, что расположение полуострова позволяет контролировать все черноморское побережье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#экономика
#крым
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Военный эксперт Кузнецов оценил будущее украинской оборонной промышленности
Кузнецов: Украина и через 10 лет не сможет сама производить современное оружие
06 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Pavel_Chag

Украинская оборонная промышленность ещё как минимум 10 лет не сможет самостоятельно производить современное вооружение, отвечающее западным технологическим стандартам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил докутор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук, военный эксперт Олег Кузнецов.
Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на форуме оборонной промышленности Евросоюз – Украина в Брюсселе призвал европейские компании активно сотрудничать с Киевом в области оборонной промышленности и переносить свои производства на украинскую территорию. Он пообещал, что за такую работу компании будут получать дополнительное финансирование.

Кузнецов подчеркнул, что Боррель в своём выступлении был абсолютно прав, указав, что Украина обладает развитой военной промышленностью, созданной во времена Российской империи и СССР. Но важно помнить, продолжает эксперт, что процесс интеграции и унификации оборонной промышленности Украины и стран НАТО займёт несколько десятилетий. Таким образом, Украина в ближайшие 10 лет точно лишена возможности самостоятельного производства современного оружия.

Эксперт подчеркнул, что Украина начала свой дрейф в сторону НАТО в 2008 году. Однако за это время заметного продвижения вперёд не видно, хотя для этого были созданы все условия.

Кузнецов убеждён, что европейские и американские оружейные концерны специально топили украинские разработки, чтобы ликвидировать конкурента на мировом рынке оружия. Теперь же Боррель призывает возродить все то, что целенаправленно уничтожалось коллективным Западом ранее.

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#оружие
#украина
#разработки
#компании
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Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
В Раду внесены законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
06 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/krblokhin

В Верховную раду внесли законопроекты о продлении с 14 мая на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте парламента.
Отмечается, что документы были внесены президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно законопроектам, предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 по московскому времени 14 мая на 90 суток. На этот же срок с установленной даты продлевается и всеобщая мобилизация.

Напомним, что впервые мобилизация и военное положение на Украине были введены 24 февраля 2022 года. С тем пор они уже несколько раз продлевались. Последний раз продление было осуществлено 6 февраля на срок три месяца, который истекает 13 мая.

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#верховная рада
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#законопроект
#мобилизация
#украина
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Появилось видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ с вертолёта Ка-27
Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ
06 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/krblokhin

Минобороны РФ продемонстрировало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море с помощью вертолёта Ка-27.
На видео безэкипажный катер противника маневрирует в воде в то время, когда по нему ведётся активный огонь. Далее появляется вертолёт Ка-27, который также ведёт обстрел украинского морского дрона. В результате успешных действий вражеский морской беспилотник был уничтожен.

В понедельник, 6 мая, стало известно, что Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил пять украинских безэкипажных катера у северо-западного побережья Крыма.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте дополнительные средства для нейтрализации беспилотников. На корабли будут установлены дополнительные огневые средства, в том числе крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы, которые предназначены для поражения украинских дронов.

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В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину
Косиняк-Камыш: Польша не отправит свои войска на Украину
06 мая 2024, 15:12

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польша не станет отправлять свои войска в Украину. Такое заявление сделал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Такую концепцию представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска в Украину», — заявил Косиняк-Камыш.

Однако он отметил, что Польша и дальше продолжит помогать Украине. Страна будет отправлять Киеву вооружение, а также не прекратит обучение украинских военных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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#президент
#вооружение
#обучение
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#макрон
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ВСУ устроили охоту на российские танки «царь-мангал» в зоне СВО
Forbes: ВСУ безуспешно тратят много дронов для борьбы с танком «царь-мангал»
06 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ бросают огромное число FPV-дронов для борьбы с российским танком «царь-мангал», однако пробить его броню не могут. Об этом пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
«Слои самодельной брони защищают танки-черепахи (танк "царь-мангал" — ред.) от 100 000 взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских», — отметил Экс.

Он пояснил, что российские танки «Царь-мангал» занимаются разминированием. Они прокладывают пути для бронетанковых штурмовых колонн.

По словам Экса, российские военные оборудовали данную машину ещё одним слоем импровизированной брони. На него установили металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов, которые защищают машины от вражеских беспилотников, не мешая основной работе.

Ранее в зоне СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Боевая машина прикрыта большим каркасом со стальными листами, которые защищают крышу и борта танка. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов. Отмечается, что танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн. Он установлен на защитном экране. Такие системы созданы для подавления дронов ВСУ.

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#всу
#машина
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На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением
06 мая 2024, 14:40

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Удар бомбой ФАБ-1500, которую сбросили с самолета ВКС России, по складу боеприпасов украинской армии в Моначиновке Харьковской области сравнили с землетрясением. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.
По словам начальника местного следственного управления Сергея Болвинова, вооружение такой мощности против киевского режима было использовано впервые. Уточняется, что бомба с «эффектом землетрясения» содержит 670 килограммов взрывчатого вещества.

Ранее сообщалось, что российские войска этой ночью ударили в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
#украина
#сво
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Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ в Белгородской области
Число пострадавших при обстреле ВСУ под Белгородом увеличилось до 42
06 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при атаке украинскими беспилотниками Белгородской области возросло до 42 человек, среди которых три ребёнка. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Александр Кузнецов.
Он подчеркнул, что состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое. Ещё 26 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Госпитализация потребовалась 32 пострадавшим, включая детей. В настоящее время амбулаторную медицинскую помощь получили 10 человек.

Напомним, что утром 6 мая украинские беспилотники ударили по легковому автомобилю и двум «ГАЗелям», которые везли сотрудников предприятия «Агро-Белогорье» на работу. В результате этого от полученных травм скончались семь человек.

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#беспилотник
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#госпитализация
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Украинец с накладной грудью попытался сбежать в Румынию
Пограничники поймали одетого в юбку украинца при попытке сбежать в Румынию
06 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/Tetiana Strilchuk

Украинские пограничники поймали мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины.
44-летний мужчина совершил попытку пересечь границу с Румынией в Закарпатье. Житель города Золотоноша надел парик, сделал макияж и переоделся в женскую одежду, а также взял паспорт своей сестры.

Отмечается, что мужчина упорно доказывал, что является именно гражданкой Украины. Однако пограничники быстро раскрыли его хитроумный план.

В отношении украинца составили протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что двое украинцев утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию.

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