На Украине назвали 99% мужчин уклонистами от службы

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Уклонистами можно считать 99% украинских мужчин.
Об этом рассказал представитель территориального центра комплектации Юрий Семчук. Его цитирует УНИАН.
Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.
Семчук считает, что украинское общество истощается. На Украине остались люди, которые готовы «быть под кем угодно».
Сообщается, что от мобилизации скрылись около 20 тысячам мужчин. Всего сбежать пытались примерно 40 тысяч. Половину случаев пресекли правоохранительные органы.
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Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.
Сообщается, что от мобилизации скрылись около 20 тысячам мужчин. Всего сбежать пытались примерно 40 тысяч. Половину случаев пресекли правоохранительные органы.
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Мария Фирсова