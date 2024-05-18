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Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране, сообщило украинское издание «Страны».
Журналисты подчеркнули, что на фоне завышенных ожиданий победы со стороны властей у жителей Украины накапливаются сомнения. Ситуация усугубилась из-за российского наступления в Харьковской области. Граждане задумались, почему укрепления не были готовы, на что были потрачены выделенные средства на строительство и почему украинская армия не готовилась к российской операции.
Авторы публикации предположили, что неудача украинской армии под Харьковом подтолкнет Украину к переговорам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Если Киев не получит два ЗРК Patriot, он предрек такое развитие событий. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.
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Авторы публикации предположили, что неудача украинской армии под Харьковом подтолкнет Украину к переговорам.
«Власти сейчас стоят перед трудным выбором – продолжать ли и дальше стратегию "войны на истощение" (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны», – отмечается в публикации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Если Киев не получит два ЗРК Patriot, он предрек такое развитие событий. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.
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Александр Климов