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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обратился к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с просьбой прокомментировать сложную ситуацию в Харькове.
В пятницу, 17 мая, Сырский заявил, что украинская армия столкнется с тяжелыми боями из-за неожиданного наступления российской армии.
По словам Соскина, генерал понимал, что не сможет выполнить поставленную задачу. Бывший советник Кучмы объяснил это тем, что в ВСУ недостаточно людей и мобилизация в том виде, в каком ее хотели видеть украинские власти, не состоится.
Ранее Олег Соскин заявил, что украинцы могут начать гражданский конфликта из-за ужесточения мобилизации в стране.
По его словам, на Украине уже идет открытая гражданская война, которую можно наблюдать при столкновениях с сотрудниками региональных кадровых центров.
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«Сырский, зачем согласился? Если такой умный задним числом, все понимает, зачем он согласился заменить Залужного?» – задал он вопрос главкому.
По словам Соскина, генерал понимал, что не сможет выполнить поставленную задачу. Бывший советник Кучмы объяснил это тем, что в ВСУ недостаточно людей и мобилизация в том виде, в каком ее хотели видеть украинские власти, не состоится.
Ранее Олег Соскин заявил, что украинцы могут начать гражданский конфликта из-за ужесточения мобилизации в стране.
По его словам, на Украине уже идет открытая гражданская война, которую можно наблюдать при столкновениях с сотрудниками региональных кадровых центров.
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Александр Климов