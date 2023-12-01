На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге и Николаевской области

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Баштанский район Николаевской области на Украине подвергся ударам. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
Также взрывы произошли на территории Кривого Рога в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской военной администрации Александр Викул. Он уточнил, что город подвергся ночной атаке беспилотников.
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Александр Бойцов